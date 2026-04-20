気象台は、午前4時9分に、なだれ注意報を士別市、富良野市、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、南富良野町、美深町、音威子府村、幌加内町、増毛町、小平町、苫前町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・士別市、富良野市、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町などに発表（雪崩注意報） 20日04:09時点留萌地方では、20日昼前から強風に注意してください。上川、留萌地方では、20日まで空気の乾燥した状