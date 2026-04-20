連日、番手回りの長島が2、1着で準決勝進出。「前が頑張ってくれているし、自分も余裕を感じる」と状態も良さそうだ。最後に「あとは真杉と一緒になれば」とニヤリ。その願いがかなって準決勝11Rで連係が決まった。流れは向いている。あとは自身が結果を出すだけだ。【6R】初日に狙った原口は2日目の動きが良かった。好枠なら再び楽しみ。＜1＞＝＜7＞流しと＜1＞＜5＞流し。【11R】好番組に気合が高まる長島が真杉をかわす