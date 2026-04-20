ＳｉｘＴＯＮＥＳ・松村北斗（３０）が、「ポケットモンスター」初のスローライフ・サンドボックスゲームのＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈ２ソフト「ぽこあポケモン」新ＴＶＣＭ（２４日公開）に、タレント・指原莉乃（３３）、ＨＡＮＡ・ＭＡＨＩＮＡ、狩野英孝（４４）と出演することが１９日、分かった。今回のＣＭ「みんなでつくる、松村さんの街。篇−『ぽこあポケモン』」では、第１弾で指原、狩野の街から刺激を