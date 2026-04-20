◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（１９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１９日（日本時間２０日）、敵地・ロッキーズ戦に先発し、初回を無失点で切り抜けた。先頭ジュリアンには投手返しのライナー性の打球はキム・ヘソンの正面を突いて遊ゴロ。続く２番モニアクは中飛、グッドマンは三ゴロに打ち取った。初回の最速は９７・７マイル（約１５７・２キロ）だった。標