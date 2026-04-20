ドジャース・大谷翔平投手（31）が19日（日本時間20日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で出場する。前日、最終打席の安打で連続試合出塁記録を50に伸ばした大谷が記録をさらに継続できるかが注目される。ロッキーズの先発はベテラン右腕マイケル・ロレンゼン投手（34）。メジャー通算55勝の右腕は、打者としても15年から19年までレッズに在籍していた時に合計で145打席に立ち、打率・235、7本塁打をマークしている。元二