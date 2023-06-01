【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Nintendo Switch 2ソフト『ぽこ あ ポケモン』のTVCM第2弾が完成。4月24日より、松村北斗、指原莉乃、MAHINA（HANA）、狩野英孝が出演する新TVCMが全国放映開始される。 ■松村の街を初公開！ こだわりの街をみんなでつくる“ぽこっと、まちづくり” 今回のTVCM（「みんなでつくる、松村さんの街。篇」）では、第1弾TVCMで指原と狩野の街から刺激を受けた松村がつくった街を初公開。