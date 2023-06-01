「雪肌精」がX更新米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が街中でスライディングを決めた！？コーセーのスキンケアブランド「雪肌精」が18日、Xを更新して動画を公開すると、反響が広がった。トラックの荷台で、巨大な大谷が笑顔でスライディングを決めている。雪肌精のXは18日、「#大谷翔平 選手が雪肌精の日焼け止めを使うチャンスを運んでくる…！」などとイベントを告知。トラックの動画を公開すると、ファンから様々