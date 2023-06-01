ＳｉｘＴＯＮＥＳ・松村北斗（３０）が出演する、ＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈ２「ぽこあポケモン」の新テレビＣＭが２４日から全国放送される。ポケモン初のスローライフ・サンドボックスゲーム。実際にゲームをプレーした松村は、ゼロから街づくりに挑戦。大きなモンスターボールをモチーフとした広場などユニークな“松村タウン”の様子を、共演の狩野英孝（４４）は「センス〜！」と絶賛した。松村は“推し”である