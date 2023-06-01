6人組グループ・SixTONESの松村北斗が、24日から公開のNintendo Switch2ソフト『ぽこ あ ポケモン』テレビCM第2弾「みんなでつくる、松村さんの街。篇」に出演する。これに先駆け、指原莉乃、HANA・MAHINA、狩野英孝を含めた4人のインタビューが公開された。【写真】楽しそう！協力して街を作る松村北斗＆指原莉乃たち第1弾テレビCMで指原と狩野の街から刺激を受けた松村の作った街が、初公開される。松村の街を舞台に、4人が