◇ナ・リーグロッキーズードジャース（2026年4月19日デンバー）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が19日（日本時間20日）のロッキーズ戦前に取材に応じ、この日先発する佐々木朗希投手（24）について語った。報道陣から「何を期待しているか」と問われたロバーツ監督は「分からない。ただ、積極的に相手に向かっていってほしいと思っている」とし「相手はかなりアグレッシブなチームで、ここ数試合で対戦してきた