アメリカ南部ルイジアナ州の住宅で銃撃事件があり、子ども8人が死亡しました。犯人の男は警察に撃たれ、死亡しました。ルイジアナ州シュリーブポートで19日早朝、男が複数の住宅で次々と銃を発砲し、10人が撃たれました。この銃撃で、1歳から14歳の子ども8人が死亡しました。男は銃撃の後、車を奪って逃走しましたが、追跡した警察官に射殺されました。死亡した子どもの中には男の親族も含まれていて、現地警察は家庭内のトラブル