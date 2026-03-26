[4.19 KNVB杯決勝 AZ 5-1 NEC]KNVBカップ(オランダ国内杯)は19日に決勝を行った。DF毎熊晟矢とDF市原吏音が所属するAZとFW小川航基とMF佐野航大が所属するNECの対戦は、AZが5-1で優勝。2012-13シーズンの同大会優勝以来となるタイトルを獲得した。前々回大会で準優勝に終わったNECと、前回大会準優勝のAZによる対戦。日本人対決となったこの試合で、佐野が2ボランチの一人としてスタメンに入り、毎熊、市原、小川はそれぞれベ