プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第3節 サンジロワーズとクラブ・ブリュージュの試合が、4月20日01:30にスタッド・ジョゼフ・マリアンにて行われた。 サンジロワーズはアヌアル・アイトエルハジ（MF）、ケビン・ロドリゲス（FW）、Biondic Mateo（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクラブ・ブリュージュはロメオ・フェルマント（FW）