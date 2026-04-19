富士フイルムが、“チェキ”の愛称で知られる「インスタックス（instax）」シリーズから、新エントリーモデル「instax mini 13（以下、mini 13）」を4月24日に発売する。【画像をもっと見る】mini13は、ぷっくりとした立体感が目を惹くポップなデザインを採用。「ドリーミーパープル」「キャンディーピンク」「フロストブルー」「ラグーングリーン」「クレイホワイト」の5色を揃え、前面にアクセントとなるメタリックシルバー