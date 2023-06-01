スペイン国王杯決勝が18日にセビリアで行われ、日本代表MF久保建英（24）が所属するレアル・ソシエダードが前身のクラブを含め、6季ぶり4度目の優勝を果たした。アトレチコ・マドリードを相手に延長2―2から突入したPK戦に4―3で勝利。後半43分から出場した久保はプロ初タイトルに加え、日本選手によるスペイン主要大会初優勝を達成し、W杯北中米大会に弾みをつけた。PK戦までもつれる死闘を制して仲間と共に初めてのタイトル