◇オランダ杯決勝NECナイメヘン1―5AZアルクマール（2026年4月19日オランダ・ロッテルダム）オランダ杯決勝が行われ、MF佐野航大が先発したNECナイメヘンはAZアルクマールに1―5で敗れ、準優勝に終わった。3位と奮闘するリーグ戦と平行してオランダ杯でも2季ぶりの決勝進出で初優勝を狙ったが、後半28分までに0―3とされる苦しい展開。佐野航は失点直後の同29分に3選手同時交代で退いた。ここでピッチに入ったFW小川