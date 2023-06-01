現地時間４月19日に開催されたKNVBカップ（オランダ杯）の決勝で、小川航基と佐野航大の日本代表コンビを擁するNECと、毎熊晟矢と市原吏音が所属するAZが激突した。日本人選手で唯一、佐野が先発したNECは24分にピンチを招くも、ベテランGKシレッセンの好セーブで防ぐ。しかし32分、セットプレーの流れからデ・ウィットのシュートで先制を許す。 後半は押し込む展開が続いたものの、リトリートしたAZの守備をこじ開け