プレミアリーグ 25/26の第33節 マンチェスター・シティーとアーセナルの試合が、4月20日00:30にエティハド・スタジアムにて行われた。 マンチェスター・シティーはアーリング・ハーランド（FW）、ジェレミ・ドク（FW）、ラヤン・シェルキ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアーセナルはエベレチ・エゼ（FW）、カイ・ハーバ&#