セリエA 25/26の第33節 ピサとジェノアの試合が、4月20日01:00にアレーナ・ガリバルディにて行われた。 ピサはマッテオ・トラモニ（MF）、ステファノ・モレオ（FW）、サムエレ・アンゴリ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジェノアはロレンツォ・コロンボ（FW）、ジェフ・エクアトル（FW）、トマッソ・バルダンツィ（MF）らが先発に名を連ねた。 19分に試合が動く。ピサのサムエレ