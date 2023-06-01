プレミアリーグ第33節が19日に行われ、マンチェスター・シティとアーセナルが対戦した。近年熾烈な争いを繰り広げてきた両チームが、今シーズンもプレミアリーグの覇権をかけて激突する。序盤戦から首位を走り続けているアーセナルだが、直近の公式戦5試合でわずか1勝と失速傾向で精彩を欠いたパフォーマンスに終始。一方、2位マンチェスター・シティは現在公式戦3連勝中で、その間9得点無失点と安定感が際立っている。アーセ