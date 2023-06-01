ブンデスリーガ第30節が19日に行われ、バイエルンとシュトゥットガルトが対戦した。開幕節後から首位を走り続け、ブンデスリーガのシーズン最多得点記録を54年ぶりに更新するなど圧倒的強さを誇るヴァンサン・コンパニ体制2年目のバイエルン。今節すでに試合を終えた2位ドルトムントとの勝ち点差は暫定「12」。バイエルンが「1」ポイント以上を積み上げれば逆転が不可能となり、4試合を残して2シーズン連続通算35度目の優勝が