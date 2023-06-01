ブライトンの日本代表MF三笘薫（28）が18日、敵地トットナム戦で味方の負傷を受けて前半20分から出場し、0―1の同追加タイムに今季3点目を決めた。ヒュルツェラー監督がサッカー史に残る伝説ボレーになぞらえたスーパーゴールで、日本人で初めて「ビッグ6」の全チームから得点を記録。後半30分に足を気にする様子を見せて退き、試合は2―2で引き分けた。観客の度肝を抜くスーパーゴールが飛び出した。1点を追う前半終了間際。