◇ドイツ1部Bミュンヘン4―2シュツットガルト（2026年4月20日ドイツ・ミュンヘン）バイエルン・ミュンヘンがドイツ1部で2季連続35度目の優勝を決めた。引き分けでも連覇が決まる状況でホームでシュツットガルトと対戦。前半21分に先制を許したが、ハーフタイムまでに3得点して逆転。後半7分には右CKの流れでDF伊藤洋輝が左から折り返し、FWケーンのゴールにつながった。終盤に1点を返されたが、4―2で制した。伊藤は優勝が