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【ブンデスリーガ第30節】(アリアンツ・アレーナ)バイエルン 4-2(前半3-1)シュツットガルト<得点者>[バ]ラファエル・ゲレイロ(31分)、ニコラス・ジャクソン(33分)、アルフォンソ・デイビス(37分)、ハリー・ケイン(52分)[シ]クリス・フューリッヒ(21分)、チェマ・アンドレス(88分)└バイエルンが4試合を残してブンデスリーガ制覇! スタメンの伊藤洋輝は複数得点に絡む