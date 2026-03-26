[4.19 ブンデスリーガ第30節 バイエルン 4-2 シュツットガルト]バイエルンがブンデスリーガ2連覇を果たした。第30節が19日に開催され、首位バイエルンはホームで3位シュツットガルトに4-2で勝利。残り4試合で2位ドルトムントとの勝ち点差を15に広げ、通算35度目のリーグ優勝を決めた。DF伊藤洋輝はセンターバックで先発出場。90分間プレーし、ピッチで歓喜の瞬間を迎えた。ラスト5戦となった前節終了時点で、首位バイエルンと2