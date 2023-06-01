[4.19 ブンデスリーガ第30節](ボルシアパルク)※26:30開始<出場メンバー>[ボルシアMG]先発GK 33 モリッツ・ニコラスDF 4 ケビン・ディクスDF 16 フィリップ・サンダーDF 30 ニコ・エルベディMF 6 ヤニク・エンゲルハルトMF 7 ケビン・シュテーガーMF 17 イェンス・カストロップMF 27 ロッコ・ライツMF 29 ジョー・スカリーMF 38 H. BolinFW 15 ハリス・タバコビッチ控えGK 23 ヤン・オルショフスキーDF 2 ファビオ・キアロデ