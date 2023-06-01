リーグ・アン 25/26の第30節 ストラスブールとレンヌの試合が、4月20日00:15にスタッド・ラ・メノにて行われた。 ストラスブールはダトロ・フォファナ（FW）、gessime yassine（MF）、セバスティアン・ナナシ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレンヌはエステバン・ルポール（FW）、ブレール・エンボロ（FW）、ムーサ・アルタマリ（MF）らが先発に名