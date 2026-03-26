リーグ・アン 25/26の第30節 ナントとブレストの試合が、4月20日00:15にスタッド・ラ・ボージョワールにて行われた。 ナントはイグナティウス・ガナゴ（FW）、ムスタファ・モハメド（FW）、ヨハン・レペナン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレストはルドビク・アジョルケ（FW）、レミー・ラスカリー（FW）、エリック・エビンベ（MF）らが先発に名を連ね