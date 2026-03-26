ブンデスリーガ 25/26の第30節 バイエルン・ミュンヘンとシュツットガルトの試合が、4月20日00:30にアリアンツ・アレーナにて行われた。 バイエルン・ミュンヘンは伊藤 洋輝（DF）、ニコラ・ジャクソン（FW）、ルイス・ディアス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシュツットガルトはティアゴ・トマス（FW）、クリス・ヒューリッヒ（MF）、ビラル・ハヌス（MF）らが先発