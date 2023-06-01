バイエルンが35回目のリーグ優勝を勝ち取ったドイツ・ブンデスリーガのバイエルン・ミュンヘンは現地時間4月19日、リーグ第30節でシュツットガルトと対戦し、4-2で勝利した。日本代表DF伊藤洋輝がスタメン出場を果たし、ホームのアリアンツ・アレーナで通算35回目のリーグ優勝を決めた。バイエルンは前半22分、MFクリス・ヒューリッヒにゴールを許してしまい、1点を追う展開に。それでも、前半32分には左サイドでボールを受け