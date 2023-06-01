◇ドジャースメジャー初昇格を果たしたドジャースのライアン・ウォード（28）が19日（日本時間20日）のロッキーズ戦に「7番・一塁」で先発出場する。試合前、報道陣に囲まれた“28歳ルーキー”は「こうしてここに来て、このチャンスをもらえているのは本当にうれしい」と笑顔。昇格の朗報は3Aでの試合中に届いたと言い「試合中に交代を告げられた。ベンチのみんながちょっとニヤニヤしていて（笑）、それで最終的に知らされ