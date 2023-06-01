三重県桑名市で、運転席のドアを開けて車を後退させていた高齢男性が車外に投げ出され、死亡する事故がありました。 警察によりますと19日午後1時45分ごろ、桑名市江場で、普通乗用車を運転していた81歳の男性が、店舗の駐車場に入ろうとしたものの満車だったため運転席のドアを開けて後退していたところ、突然加速し車外に転落しました。 男性は頭を強く打ち、病院に運ばれましたが約3時間半後に死亡が確認されま