19日夜、大阪府東大阪市の川で未成年の男性が溺れ病院へ搬送されましたが心肺停止の状態です。 19日午後9時10分過ぎ、東大阪市御厨東にある「第二寝屋川」で「人がおぼれている」と通行人から消防に通報がありました。 消防などによりますと、未成年の男性１人が川の中で発見され、病院へ搬送されましたが心肺停止の状態です。男性は友人と二人で川沿いの遊歩道をランニングしていた際、1mほどの壁を乗り越えて川に転落し