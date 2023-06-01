東映は２０日、東京撮影所長を務めた幸田清さんが老衰のため、１１日に死去したと発表した。９４歳だった。通夜、告別式はすでに執り行った。幸田さんは１９５５年、東映に入社。７２年に東京撮影所長に就任。同年、取締役となり８４年まで務めた。「二百三高地」（８０年）、「大日本帝国」（８２年）、「日本海大海戦海ゆかば」（８３年）などを企画した。