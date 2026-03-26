セルティックのFW前田大然が19日、ホームで行われたスコットランド・カップ準決勝セント・ミレン戦(○6-2)で1ゴール1アシストの活躍を見せた。スタメン出場の前田は前半1分、相手GKに猛然とプレッシャーをかけると、ブロックしたボールがゴールへと転がり込んだ。前田にとっては約3か月ぶりとなる今季公式戦9点目。その後、互いにゴールを奪い合い、2-2で延長戦に突入した。延長戦ではセルティックが立て続けにネットを揺