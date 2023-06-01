岐阜県飛騨市で開催されている古川祭で、さらし姿の男たちが太鼓を打ち鳴らしながら町を練り歩く、祭りの呼び物の「起し太鼓」が行われました。 【写真を見る】古川祭の呼び物「起し太鼓」さらし姿の男たちが太鼓を打ち鳴らして町を練り歩く ユネスコ無形文化遺産に登録されている「起し太鼓」は、町の人々を長い冬の眠りから太鼓の音で起こし、祭を知らせたことにちなむと言われています。 19日午後8時半から町中心部の広場