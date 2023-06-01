◇インターリーグブルージェイズ2―6ダイヤモンドバックス（2026年4月18日フェニックス）ブルージェイズ・岡本は4試合ぶりに安打と打点を記録し復調の気配を示した。「7番・三塁」で出場し、2回に右前打。外角スライダーに止めたバットが当たって一、二塁間を抜ける幸運に恵まれた。1―2の6回2死二塁ではナックルカーブをファウルで粘り、最後は直球を捉えて三遊間を破る同点打とした。4度目のマルチ安打で打率2割台に回