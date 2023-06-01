◇インターリーグエンゼルス4―1パドレス（2026年4月18日アナハイム）エンゼルスの菊池は開幕から5度目の登板で初めて6回を投げ切り、初の無失点で終えた。今季最速98.6マイル（約159キロ）を計測。変化球も切れ、「毎年4月は最初に探りながらという感じ。こういう日が出てくれば精神的にも落ち着いていける。やっとよく寝られるかな」と安堵（あんど）した。「気持ち良く腕が振れる。そういう自分の長所を見返して」