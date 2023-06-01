◇ナ・リーグカブス4―2メッツ（2026年4月18日シカゴ）カブスの鈴木は5試合ぶりに無安打に終わったものの、2四死球で連続出塁を今季8試合、昨年9月からは15試合に伸ばした。特に1―1の同点で迎えた6回2死一塁では冷静に四球を選び、続く代打ケリーの決勝3ランを呼び込んだ。4連勝に導く殊勲弾になったケリーは「代打だろうがなんだろうが、このチームの全員が、勝利に貢献するため準備している」と胸を張った。