埼玉県久喜市長選は１９日、投開票が行われた。無所属で新人の前市議・貴志信智氏（３９）が、３選を目指した現職・梅田修一氏（５１）（無所属＝自民推薦）ら２人を破り、初当選を果たした。投票率は５０・０１％だった。