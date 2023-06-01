◇ナ・リーグドジャース3―4ダイヤモンドバックス（2026年4月18日デンバー）ドジャースの大谷翔平投手（31）が18日（日本時間19日）、敵地のロッキーズ戦で9回に右前打を放ち、50試合連続出塁に伸ばした。「1番・DH」で出場して4打席目までは出塁がなく、瀬戸際の最終打席でウィリー・キーラーが125年前の1901年に記録した球団歴代3位に並んだ。逆転で敗れて4連勝で止まっても、歴史的な一日になった。初回は一ゴロ失策