◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（１９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャースは１９日（日本時間２０日）、フレディ・フリーマン内野手を「父親リスト」に登録し、ライアン・ウォード外野手を昇格させると発表した。ウォードは、１９年に米ロードアイランド州のブライアント大学からドラフト８巡目でドジャースに指名。今季３Ａのオクラホマシティで１８試合に出場し、打率．３２４、４本塁打、１４