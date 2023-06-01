◇セ・リーグ阪神7―5中日（2026年4月19日甲子園）阪神・先発の伊原が緊急降板した。逆転を許した2回1死一、二塁としたところで安藤投手チーフコーチに付き添われてベンチに下がった。先発としてはプロ最短でマウンドを去った。わずか53球。試合後、球団は「腰部の張り」と発表した。きょう20日に出場選手登録を外れるとみられる。異変は初回から表れていた。プロ入り後初の押し出し四球を与えるなど、交代までに5安打