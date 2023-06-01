◇セ・リーグ阪神7―5中日（2026年4月19日甲子園）阪神・中日戦史上初の開幕6連勝を、近本が決めた。同点の6回2死三塁。2番手左腕・斎藤の140キロを右前にはじき返した。今季初の勝利打点を記録してチームの3連勝に貢献した。「湯浅が投げると点が取れる、勝ちにつながると思っていた。ランナー三塁だったので内野安打でも何でもいいから、自分で決めようとせずにという気持ちだった」今季初のお立ち台で笑顔が復活し