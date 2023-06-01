◇セ・リーグ阪神7―5中日（2026年4月19日甲子園）阪神は19日、中日戦（甲子園）に7―5で勝利し、球団新記録の中日戦開幕6連勝を飾った。圧巻は佐藤輝明内野手（27）のジェット弾。7回にバックスクリーンに飛び込む3試合ぶりの5号ソロ。打球速度180キロ、打球角度21度の衝撃アーチだ。6年目で初めて甲子園でラッキーセブンに本塁打を記録。「ポケモンベースボールフェスタ2026」の最終日。「なりたいポケモン」に挙げた「