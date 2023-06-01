◇セ・リーグ阪神7―5中日（2026年4月19日甲子園）阪神・大山が今季、自身初の複数打点で貢献した。佐藤輝の左犠飛で1点差とした5回、なお2死一、二塁の同点機で左前にはじき返す同点打だ。今季、ここまで甲子園では全8試合で安打を記録。初回の1死三塁では、相手が前進守備を敷かない中での遊ゴロで三塁走者を迎え入れた。「前の選手たちがつないでくれた。チーム全員で勝ち取れた勝利なので、そこが一番良かったと思い