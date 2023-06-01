◇セ・リーグ阪神7―5中日（2026年4月19日甲子園）反撃の口火を阪神・森下が切った。初回1死二塁から高橋宏の145キロフォークを左翼線に適時二塁打。「余計なことは考えずに、まずは1点という気持ちだった」。続く佐藤輝と大山にも打点が続き、11日中日戦以来、今季2度目のクリーンアップ打点そろい踏みで試合の流れを引き寄せた。大暴れだ。中日戦は開幕から6戦連続安打＆打点で、その6試合で3本塁打、8打点。甲子園で