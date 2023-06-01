◇セ・リーグ阪神7―5中日（2026年4月19日甲子園）阪神・同点に追いついた6回から4番手で登板した湯浅に連日の勝ち星がついた。1番・大島以下の3人をきっちり抑え、攻撃へのリズムをつくる好内容だった。チームは20試合を消化して3勝はリーグトップタイ。湯浅が投げると勝ちがつく、と近本が指摘していたことを問われ「野手の皆さんのおかげ。もちろんうれしいですし、どんな状況でもやることは変わらない。しっかり（打