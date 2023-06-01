◇セ・リーグ阪神7―5中日（2026年4月19日甲子園）【阪神・藤川監督語録】▼ドリスはいいお手本プロフェッショナルな選手ですから。明るいですけど、野球選手として誇らしいものを持っている。若い選手にも今の主力の選手にも、ヒントになると思いますね。▼石黒が緊急登板まだボールが弱いね。少しずつああいう経験をしながら。そこは課題ですから、ちょっと時間かけながらですけど。▼工藤に変化ファームで少