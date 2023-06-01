◇セ・リーグ阪神7―5中日（2026年4月19日甲子園）阪神・中野が6回の中前打で11試合連続安打に伸ばした。今季中日戦は全6試合、甲子園でも全8試合で安打を記録。それでも6年目の29歳は「やるべきことをやっているだけ。何試合続こうが関係ない」と冷静だ。安打という結果以上に、自らに課せられた黒子の仕事に誇りを持っている。象徴的だったのが2点劣勢で迎えた5回無死一、二塁での犠打。今季3つ目の犠打が後の同点劇に